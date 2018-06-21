Премьер-министр Новой Зеландии родила первенца

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в четверг родила девочку. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

Это первый ребенок 37-летней Ардерн и ее партнера, ведущего новозеландской телепередачи о рыбалке (Fish of the Day) Кларка Гейфорда. Роды проходили в одной из больниц Окленда, врачи сообщили, что провели искусственную стимуляцию родов.

Как сообщила австралийская версия английской газеты The Guardian, Ардерн стала второй после пакистанки Беназир Бхутто в истории женщиной, родившей ребенка, будучи главой правительства. В ближайшие шесть недель она будет находится в отпуске по уходу за ребенком - в это время обязанности главы правительства Новой Зеландии будет исполнять вице-премьер, министр иностранных дел Уинстон Питерс.

В четверг парламент Новой Зеландии по инициативе заместителя лидера оппозиционной Национальной партии Полу Беннетт без голосования одобрил специальную резолюцию с пожеланиями премьер-министру и ее семье здоровья и благополучия.