Арман Егоян прокомментировал вопросы о зарубежных визитах президента Армении Армена Саркисяна и принятии закона «О благотворительности».

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян ответил на вопросы «Арменпресс» о зарубежных визитах президента Армении Армена Саркисяна и принятии закона «О благотворительности».

Представляем вопросы и ответы.

«Арменпресс»: 18-го июня президент Армении Армен Саркисян отбыл за рубеж, где готовится к ряду встреч в официальном формате в Объединенном Королевстве и в США. Согласованы ли эти визиты с премьер-министром Армении?

Арман Егоян: Статья 146 Конституции Армении четко определяет, что внешнюю политику Армении осуществляет правительство, следовательно, любая деятельность в области внешней политики должна быть согласована с правительством Армении, с его руководителем - премьер-министром Армении, и должна осуществляться с его согласия или по его поручению. И зарубежные визиты президента Армении должны рассматриваться именно в этом контексте.

«Арменпресс»: В последние дни законопроект «О внесении дополнений в закон «О благотворительности» стал предметом жарких обсуждений в НС Армении. Национальное Собрание Армении 21 июня во втором и окончательном чтении единогласно приняло законопроект «О внесении дополнений в закон «О благотворительности», как было сказано, в результате обсуждений и компромиссов. Поясните ли вы, о каких компромиссах идет речь?

Арман Егоян: В данном законодательном изменении логика действий правительства Армении изменений не претерпела, и закон был принят в том содержании, в каком и предполагался с самого начала. Во всяком случае, правительство Армении ни на какие компромиссы не пошло, поскольку не видело в этом необходимости.