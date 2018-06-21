Правительство постарается сделать накопительную пенсионную систему более приемлемой и надежной

Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось очередное заседание правительства. В начале заседания премьер-министр от имени правительства поздравил министра здравоохранения Арсена Торосяна с днем рождения и всех сотрудников медицинской сферы с Днем медицинского работника.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, затем премьер-министр коснулся вопроса об отставке министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян и отметил, что отставка не принята. “Уважаемые коллеги, как вы знаете, министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян написала заявление об отставке, я не принял отставку, и в результате обсуждений, проведенных в последние дни совместно с госпожой Тандилян, мы приняли решение, что нам следует продолжить совместную работу. Мы должны также работать над этой проблемой, которая вызывает бурные споры не только в правительстве, но в обществе”, - сказал Никол Пашинян.

Мане Тандилян поблагодарила премьер-министра за то, что он коснулся принципов накопительной пенсионной системы. “Я готова в короткие сроки представить новый проект моим коллегам для предварительного обсуждения. Я также вижу необходимость послушать общественное мнение, распространить проект через платформу e-draft.am, куда поступят предложения, и в краткие сроки мы подведем итоги, представим проект на заседании правительства”, - отметила Мане Тандилян.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул: “Самое главное, что мы теперь обеспечиваем нормальный ход процессов, и наша главная задача должна заключаться в том, чтобы делать все в рамках заявленных принципов”.

Правительство аннулировало свое решение от 24 августа 2017 года “О передаче ЗАО «Высоковольтные электросети» в доверительное управление”. Отредактированная версия соглашения между Основателем и Доверительным управляющим не подписана и не вступила в силу, поскольку Основатель больше не намерен продолжать работу по старту и реализации процесса по передаче управления ЗАО «Высоковольтные электросети» Доверительному управляющему в установленном законодательством Армении порядке.

Правительство одобрило предложение о подписании “ Протокола между центральными таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза и Социалистической Республики Вьетнам о порядке реализации обмена информацией в соответствии со статьей 5.7 Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 г.”. Данный протокол определяет порядок электронного обмена информацией между сторонами для облегчения осуществления таможенных операций, ускорения выпуска товаров и предотвращения нарушений таможенных законов и регулирований.