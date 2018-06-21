Национальное Собрание Армении завершило работу сессии
Национальное Собрание Армении 21 июня, под звуки гимна, завершило работу третьей сессии шестого созыва.Как передает «Арменпресс», председатель НС Армении Ара Баблоян заявил, что Национальное Собрание Армении завершило повестку внеочердного заседания и завершает работу третьей сессии шестого созыва.
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