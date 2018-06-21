Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил возможность совместной работы с США, если Вашингтон откажется от ряда политических принципов, включая нарушения соглашения по иранской ядерной программе и "экономическую агрессию" в отношении иранского народа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В своем материале "Внешняя политика США в кризисе" в ответ на заявления госсекретаря США Майка Помпео иранский министр представил "краткий список справедливых требований иранского народа к американским властям". По его словам, в него "может входить" отказ Вашингтона от политики применения угроз и использования силы и признания последствий вторжения в регион, в том числе в Ирак, Афганистан и страны Персидского залива". Кроме того, по словам Зарифа, США следует "немедленно прекратить нарушать СВПД" и "остановить снабжение агрессоров оружием и военной техникой".

"Если американские власти наберутся мужества и отступят от этих принципов на словах и на деле, их международная изоляция закончится, и в мире, в том числе в Иране, возникнет новый образ США, что даст возможность для совместных усилий по обеспечению безопасности, стабильности и всеобъемлющему устойчивому развитию", — написал Зариф в материале "Внешняя политика США в кризисе", опубликованном на сайте газеты Iran Daily.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.