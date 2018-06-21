Молодые артиллеристы ЮВО освоят навыки стрельбы в горах Армении

На высокогорном полигоне «Алагяз» началась подготовка вновь прибывших военнослужащих артиллерийского подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, по новой методике обучения, выработанной на опыте применения артиллерии в современных вооруженных конфликтах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, за месяц артиллеристы освоят навыки стрельбы и выполнят нормативы по развертыванию из походного положения в боевое самоходных гаубиц «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град», минометов «Поднос» и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс».

В летнем периоде обучения артиллеристы соединения освоят новые формы и способы выполнения огневых учебно-боевых задач в условиях высокогорной местности с «экстремально» жарким климатом, влияющим на баллистические характеристики стрельбы из артиллерийских орудий.

В обучении молодых артиллеристов соединения в Закавказье принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.