ЗАО «Высоковольтные сети Армении» не будет передано компании «Ташир-капитал»

Правительство Армении на заседании 21 июня отменило решение прежнего правительства от 24 августа 2017 года о передаче ЗАО «Высоковольтные сети Армении» в частное управление. 25 сентября 2017 года было подписано соглашение с ЗАО «Ташир-Капитал», которое должно было вступить в силу лишь через 6 месяцев.

Как передает «Арменпресс», министр энергетики Артур Григорян отметил, что доработанное и измененное соглашение о передаче в доверительное управление подписано не было, поскольку Министерство энергетики более не намерено продолжать работу в этом направлении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 2 основные электросети республики не должны находиться в одних и тех же руках. Он предложил не делать окончательных заявлений о статусе ЗАО «Высоковольтные сети Армении» и подумать о его дальнейшей судьбе, исключив основание там офшора и передачу ЗАО «Высоковольтные сети Армении» владельцу, приближенному к властным кругам.