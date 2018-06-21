Национальное Собрание Армении приняло закон о накопительных пенсиях

Национальное Собрание Армении 21 июня во втором и окончательном чтении и приняло законопроект «О внесении дополнений в закон «О накопительных пенсиях». Как передает «Арменпресс», министр финансов Армении Атом Джанджугазян заявил о том, что после первого чтения не поступило никаких предложений. «За» проголосовали 73 депутата, «против»- 2, воздержались - 4 депутата.

Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании кабинета министров 11 июня был одобрен законопроект «О внесении дополнений в закон «О накопительных пенсиях», который предполагает, что обязательный компонент пенсионной накопительной системы в частном секторе вступит в силу 1 июля 2018 года, несмотря на все прежние заверения. Министр труда и социальных вопросов Армении Манэ Тандилян 12 июня заявила о прекращении своих полномочий. «Прекращаю свои полномочия на посту министра труда и социальных вопросов Армении, которые были исключительно инструментом служения гражданам РА», – указала она, пожелав успехов действующему правительству.

Манэ Тандилян продолжит работу на посту министра труда и социальных вопросов Армении. Об этом в начале заседания правительства Армении в четверг, 21 июня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, соответствующее решение принято в результате совместных обсуждений.

«Мы должны развеять все существующие сомнения», – сказал Пашинян.

Как сказала Манэ Тандилян, она подала в отставку по причине системных принципов. «Мы готовы в кратчайшие сроки доработать законопроект о системе и представить его обществу для совместного обсуждения»,- сказала она, добавив, что законопроект будет представлен в НС Армении осенью.