Первое заявление Бахтадзе в качестве премьер-министра Грузии

Первой инициативой Мамуки Бахтадзе на посту премьер-министра Грузии будет сокращение членов Кабмина с 14 до 11, заявил Бахтадзе журналистам сразу после выражения доверия его правительству и программе, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Парламент Грузии в среду выразил доверие Мамуке Бахтадзе, сменившему на посту премьер-министра Георгия Квирикашвили.

"Одной из первых инициатив, которую я представлю парламенту – это будет концепция малого правительства, которая подразумевает сокращение количества министерств до 11. Через три недели я смогу представить парламенту обновленный кабинет, который вместе со мной будет осуществлять представленную программу правительства", — сказал Бахтадзе.

При этом Бахтадзе не уточнил, какие именно министерства будет упразднены.

"В новом кабинете обязательно будут новые лица. Мы ведем переговоры с очень интересными кандидатами. Речь идет о лицах из профессиональных кругов, у которых есть опыт и видение, как должна развиваться та или иная сфера, чтобы осуществить все необходимые реформы", — сказал Бахтадзе.

На сегодняшний день в Грузии 13 министров и 1 госминистров. Последнее сокращение количества министерств было осуществлено в декабре прошлого года.





