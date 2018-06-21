"Пейзаж" Малевича продали на аукционе в Лондоне за $10,4 млн

Картина художника-авангардиста Казимира Малевича (1879-1935) под названием "Пейзаж" была продана на аукционе в Лондоне за £7,88 млн ($10,4 млн). Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в аукционном доме Christie’s по итогам вечерних торгов "Искусство импрессионизма и модернизма".

Малевич написал "Пейзаж" в 1911 году под влиянием французского художника-постимпрессиониста Поля Сезанна.

Работа была обнаружена после войны и приобретена Базельским художественным музеем, в собрании которого и находилась более 50 лет, прежде чем была возвращена наследникам художника.

16 мая на аукционе Christie's в Нью-Йорке картина "Супрематическая композиция" Малевича была реализована за $85,8 млн, что стало рекордной ценой за произведение художника.