Премьер-министр Армении не принял отставку Манэ Тандилян: закон о накопительном пенсионном фонде будет доработан
Манэ Тандилян продолжит работу на посту министра труда и социальных вопросов Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в начале заседания правительства Армении в четверг, 21 июня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, соответствующее решение принято в результате совместных обсуждений.
«Мы должны развеять все существующие сомнения», – сказал Пашинян.
Как сказала Манэ Тандилян, она подала в отставку по причине системных принципов. «Мы готовы в кратчайшие сроки доработать законопроект о системе и представить его обществу для совместного обсуждения»,- сказала она, добавив, что законопроект будет представлен в НС Армении осенью.Как сообщалось ранее, министр труда и социальных вопросов Армении Манэ Тандилян 12 июня заявила о прекращении своих полномочий. «Прекращаю свои полномочия на посту министра труда и социальных вопросов Армении, которые были исключительно инструментом служения гражданам РА», – указала она, пожелав успехов действующему правительству.