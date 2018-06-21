Поздравительное послание мэра Еревана Тарона Маргаряна по случаю Дня медицинского работника

Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил медработников с профессиональным праздником. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В поздравлении сказано:

«Уважаемые сотрудники сферы здравоохранения,

от всего сердца поздравляю вас по случаю Дня медицинского работника.

Это еще один повод, чтобы оценить всех тех, кто, оставаясь верными данной клятве, каждый день борются за сохранение и восстановление самого ценного для человека - здоровья.

Ваша профессия по праву считается самоотверженной миссией, поскольку для вас всегда на первом месте спасение человеческой жизни и лечение людей, независимо от того, где вы находитесь в этот момент, какое время суток или сколько дней и часов на это потребуется. Благодаря вашим профессиональным навыкам вы занимаете особое место в нашей жизни. И я уверен, что вы и впредь останетесь верными своему призванию, принципам и миссии, оправдывая доверие людей.

Будьте уверены, что мэрия Еревана в свою очередь продолжит реализуемые в сфере здравоохранения городские программы, направленные на улучшение условий труда и оснащение муниципальных поликлиник современным оборудованием.

Еще раз поздравляю вас и желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений в работе и в личной жизни.