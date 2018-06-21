Внеочередное заседание НС Армении. Ожидаются обсуждения во втором чтении: Прямой эфир

В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 76 депутатов.

Парламент Армении 21 июня продолжает свою работу. Накануне Национальное Собрание в первом чтении приняло 6 из 7 вопросов повестки. Сегодня состоится обсуждение и голосование законопроектов во втором чтении.