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Внеочередное заседание НС Армении. Ожидаются обсуждения во втором чтении: Прямой эфир


В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 76 депутатов.

Парламент Армении 21 июня продолжает свою работу. Накануне  Национальное Собрание в первом чтении приняло 6 из 7 вопросов повестки. Сегодня состоится обсуждение и голосование законопроектов во втором чтении.




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