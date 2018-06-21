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Пол Маккартни впервые после пятилетнего перерыва выпустит новый альбом


Британский музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни 7 сентября выпустит новый сольный альбом под названием Egypt Station. Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте певца и композитора.

Новая, 17-я по счету, пластинка музыканта была записана на американской звукозаписывающей студии Capitol Records. Обложку диска украшает рисунок в исполнении самого Маккартни. В альбом с 14 песнями вошли также ранее представленные композиции I Don't Know и Come On To Me.

В настоящее время сайт музыканта предлагает сделать предзаказ альбома, аудиоверсия которого продается за 13,99 доллара.

 




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