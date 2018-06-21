Специальность медработника объединяет богатые знания и высокий профессионализм: поздравление Ара Баблояна

Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил медработников с профессиональным праздником. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

«“Сердечно поздравляю всех медицинских работников Армении, Арцаха и Диаспоры с профессиональным праздником!

Ваш рабочий день начинается и не заканчивается никогда. Более того, посвятив себя святому делу сохранения здоровья людей, вы начинаете исполнять свой долг еще до появления на свет малыша и становитесь внимательным и заботливым спутником каждой человеческой жизни.

Специальность медработника объединяет не только богатые знания и высокий профессионализм, но и милосердие и терпение. Успешным осуществлением вашей миссии обусловлены укоренение здорового образа жизни и охрана здоровья населения. Это приоритеты социальной политики государства и предусловие стабильного развития общества, для претворения которых в жизнь у нас есть необходимый законодательный инструментарий. Уверен, в сочетании с вашей преданной работой он позволит иметь достойную Армении систему здравоохранения и последовательно стремиться к достижениям современной медицины.

Выражаю искренние слова благодарности и признательности всем – за исполнение с честью вашей трудной и ответственной работы. Желаю, чтобы всегда были достойны вашего высокого звания.

Еще раз поздравляя с Днем медработника, желаю всем вам здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!»,- сказано в поздравлении.