Еще 5 компаний-недропользователей получили предупреждение 15:

Министерство энергетики и природных ресурсов Армении продолжает изучать список недропользователей. Еще 5 компаний получили предупреждение о нарушениях, которые они обязаны устранить в течение 90 дней. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства энергетики и природных ресурсов Армении.

Как сообщалось ранее, подобные предупреждения уже получили 31 из 60 компаний-недропользователей.

Речь идет о соответствующих выплатах в виде госпошлин и уплат в пользу экологии.