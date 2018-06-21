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Еще 5 компаний-недропользователей получили предупреждение 15:


Министерство энергетики и природных ресурсов Армении продолжает изучать список недропользователей. Еще 5 компаний получили предупреждение о нарушениях, которые они обязаны устранить в течение 90 дней. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства энергетики и природных ресурсов Армении.

Как сообщалось ранее, подобные предупреждения уже получили 31 из 60 компаний-недропользователей.

Речь идет о соответствующих выплатах в виде госпошлин и уплат в пользу экологии.


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