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Иранских женщин впервые за 40 лет пустили на футбол


Жительниц Ирана впервые с 1979 года пустили на спортивную арену наравне с мужчинами, чтобы они могли посмотреть трансляцию матчей с участием национальной сборной на чемпионате мира в России. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Al-Ahram.

Болельщики наблюдали за игрой с Испанией на крупнейшем стадионе Тегерана «Азади», где установили огромный монитор. Билеты на спортивную арену стоили 2 евро, их выкупили 10 тысяч человек.

На открытую трансляцию предыдущего матча с Марокко, который проходил 15 июня, женщин-иранок не пустили. После победы национальной команды болельщики вышли праздновать на улицу, что и подтолкнуло городскую администрацию разрешить женщинам посмотреть следующую игру на стадионе.

 

 




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