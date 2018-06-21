Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июнь

Аудитория Instagram достигла 1 млрд человек


Число пользователей приложения для обмена фотографиями и видео Instagram выросло до 1 млрд человек, в нем вскоре введут новую функцию, позволяющую размещать вертикальные записи продолжительностью до часа. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте сервиса.

В нем отмечается, что Instagram - "это теперь глобальное сообщество", насчитывающее миллиард человек. В сентябре 2017 года в Instagram было около 800 млн зарегистрированных пользователей.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации