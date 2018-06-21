КНДР передала США останки 200 погибших американских военнослужащих

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в среду передала Соединенным Штатам останки 200 погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Глава государства заявил об этом во время выступления перед сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота), передает Арменпресс.

"Мы вернули останки наших павших великих героев. Сегодня останки двухсот военнослужащих были возвращены", - отметил президент.

Ранее агентство Reuters сообщило, что КНДР должна была передать останки Южной Корее, которые затем будут транспортированы на базу американских ВВС Хикэм на Гавайских островах. По сведениям агентства, процесс опознания погибших военнослужащих может занять многие месяцы и даже годы.