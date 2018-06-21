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Палата лордов парламента Британии окончательно утвердила проект о Brexit


Палата лордов британского парламента окончательно утвердила в среду вечером правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лорды одобрили законопроект простым большинством, без проведения процедуры голосования. Это решение положило конец попыткам внести в документ поправки, наделяющие парламент полномочиями по изменению условий Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем. Теперь законопроект поступает на утверждение королевы, после чего обретет статус закона.

 




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