Палата лордов парламента Британии окончательно утвердила проект о Brexit

Палата лордов британского парламента окончательно утвердила в среду вечером правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лорды одобрили законопроект простым большинством, без проведения процедуры голосования. Это решение положило конец попыткам внести в документ поправки, наделяющие парламент полномочиями по изменению условий Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем. Теперь законопроект поступает на утверждение королевы, после чего обретет статус закона.