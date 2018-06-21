Палата лордов парламента Британии окончательно утвердила проект о Brexit
09:51, 21 Июнь, 2018
Палата лордов британского парламента окончательно утвердила в среду вечером правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Лорды одобрили законопроект простым большинством, без проведения процедуры голосования. Это решение положило конец попыткам внести в документ поправки, наделяющие парламент полномочиями по изменению условий Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем. Теперь законопроект поступает на утверждение королевы, после чего обретет статус закона.