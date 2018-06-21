Европейские индексы - 20-06-18

МОСКВА, 21 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.14% и составил 12695.16 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.34% и составил 5372.31 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7627.40 пункта, а российский RTSI вырос на 2.03% и составил 1119.21 пункта.