Цены на цветные металлы - 20-06-18

ЛОНДОН, 21 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2179.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6837.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2419.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14615.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 20375.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3023.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.25% и составила 81250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.