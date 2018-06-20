Глава МИД Армении встретился с комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства

Находящийся в Брюсселе с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 20 июня встретился с комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя министра Мнацаканяна, комиссар Аврамопулос подтвердил приверженность совместной работе.

Собеседники обсудили вопросы упрощения визового режима и реадмиссии. Министр иностранных дел Республики Армения коснулся роли государств-членов ЕС в реализации вышеупомянутых вопросов и представил усилия по совершенствованию миграционной политики и потенциала управления границами, улучшению возможностей реадмиссии и реинтеграции.

Собеседники подчеркнули важность начала диалога по либерализации визового режима между Арменией и Европейским союзом.

Министр иностранных дел отметил важность оценки достижений Армении в тесном сотрудничестве с ЕС и государствами-членами, который будет способствовать либерализации визового режима и развитию свободного передвижения. По словам Мнацаканяна, вышеупомянутый процесс позволит более расширить контакты между людьми и содействовать сотрудничеству между Арменией и странами-членами ЕС.