Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян был допрошен в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях в армии в годы его работы министром обороны. Как сообщает Арменпресс, об этом он заявил в беседе с радио “Свобода”.

Экс-министр сообщил, что не может сообщить подробности, так как предварительное следствие еще не закончилось. “Все вопросы касались деятельности армии”, - сказал он.