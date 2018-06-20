Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян был допрошен в качестве свидетеля
Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян был допрошен в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях в армии в годы его работы министром обороны. Как сообщает Арменпресс, об этом он заявил в беседе с радио “Свобода”.
Экс-министр сообщил, что не может сообщить подробности, так как предварительное следствие еще не закончилось. “Все вопросы касались деятельности армии”, - сказал он.
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