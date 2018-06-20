Представители Азербайджана и Турции также примут участие в заседании СМИД ОЧЕС

Представители Азербайджана и Турции также примут участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Ереване. Как сообщает Арменпресс, в Армению прибудут делегации из всех государств-членов для участия в заседании, которое состоится 27 июня. Членами ирганизации являются Армения, Албания, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.