Премьер-министр принял делегацию парламентской группы дружбы Франция-Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем парламентской группы дружбы Франция-Армения Национального собрания Франции Жаком Марилосяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил, что парламентская дипломатия играет большую роль в армяно-французских особых отношениях, и выразил надежду на то, что и впредь будет углубляться двустороннее сотрудничество между парламентскими делегациями на разных международных площадках. Никол Пашинян напомнил, что наша страна переходит на парламентскую систему управления и в этом контексте отметил важность укрепления межпарламентских связей. Глава правительства высоко оценил роль парламента Франции в международном признании Геноцида армян и добавил, что это способствует также предотвращению геноцидов и защите прав человека.

Жак Марилосян с радостью отметил, что в первый же день своего пребывания в Армении почувствовал дух позитивных изменений в нашей стране, в том числе и по улучшению предпринимательской среды. По его словам, об этом свидетельствовали также представители действующих в Армении французских компаний. Французские парламентарии сообщили, что различные французские компании заинтересованы в реализации инвестиционных программ в Армении с учетом возможностей доступа к рынкам ЕАЭС и Ирана через нашу страну.

«Уверен, что происходящие изменения привлекут новые французские инвестиции в Армению. Ни один иностранный инвестор в нашей стране не должен иметь никаких проблем и должен действовать в равных условиях. Мы осознаем большую ответственность, которую мы взяли перед народом, и в этом плане мы также ожидаем поддержки наших иностранных партнеров, заинтересованных в развитии демократии и экономики в Армении”, - сказал Никол Пашинян, выразив уверенность, что в число этих партнеров входит и Франция. Коснувшись саммита Франкофонии, который состоится осенью в Ереване, глава правительства выразил уверенность, что он пройдет на высоком уровне.

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с расширением армяно-французских отношений в сферах экономики, образования, культуры и в других отраслях.

По просьбе членов французской делегации премьер-министр коснулся приоритетов правительства, в том числе вопросов борьбы с коррупцией, упрощения таможенного администрирования и налогообложения, шагов по развитию сфер информационных технологий, сельского хозяйства и туризма.

Коснувшись карабахского конфликта, премьер-министр подчеркнул, что вопрос должен быть решен исключительно мирным путем и подчеркнул необходимость создания соответствующей атмосферы.