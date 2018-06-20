Министр обороны Армении принял посла Греции

Министр обороны Армении Давид Тоноян 20 июня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Греции в Армении Нафсику Нанси Эву Врайлу и военного атташе полковника Симаякиса Димостениса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с армяно-греческим сотрудничеством в сфере обороны. Собеседники также коснулись положений нового проекта Межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и перспектив сотрудничества в военной и военно-технической областях после его подписания.

Министр обороны Армении отметил, что запланированные на 2018 год мероприятия будут продолжены, поскольку они касаются представляющих взаимный интерес сфер.

В свою очередь, посол подтвердила готовность греческой стороны продолжить и развивать сотрудничество с министерством обороны Армении, подчеркнув важность сотрудничества, в частности, в области военного образования.

В ходе встречи стороны также обсудили возможности многостороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны в рамках НАТО и ЕС.