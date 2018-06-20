Секретарь Совета безопасности Армении коснулся вопроса о приобретении новых российских истребителей

Новые власти Армении, министерство обороны поставили перед собой задачу развивать сферу авиации. Как сообщает Арменпресс, в беседе с радио “Свобода” об этом сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, комментируя информацию газеты “Коммерсант”, согласно которой вскоре воздушные силы Армении могут пополняться российскими многофункциональными реактивными самолетами.

“Новые власти Армении поставили перед собой задачу развивать авиацию. В настоящее время обсуждается ряд вариантов. Я думаю, что окончательный вывод будет сделан очень скоро, чтобы понять наши ресурсы и способы их использования для укрепления армянской армии”, - сказал Армен Григорян.

Накануне газета «Коммерсант» написала, что Москва хочет поставить Еревану боевые самолеты Су-30СМ.

Отмечалось, что незадолго до смены власти в Армении Минобороны страны отложило вопрос о закупке российских многофункциональных истребителей Су-30СМ до 2024 года. Контракт, подразумевающий поставку армянским ВВС не менее одной эскадрильи, был подписан в 2012 году, но так и не вступил в силу из-за финансовых сложностей заказчика. По данным “Ъ”, Россия рассчитывает реализовать соглашение уже с новым руководством Армении. Премьер Никол Пашинян уже посидел в кабине Су-30СМ и назвал истребитель «одним из лучших в мире».

Разговоры о желании Армении приобрести Су-30СМ возобновились после того, как Никол Пашинян выложил в социальной сети Facebook фотографию, на которой он находится в кабине самолета, расположенного в военном аэропорту Эребуни (там находится 3624-я российская авиабаза).