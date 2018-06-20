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Азиатские индексы - 20-06-18


ТОКИО, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.24% и составил 22555.43 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.51% и составил 1752.75 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.27% и составил 2915.73 пункта, а HANG SENG вырос на 0.77% и составил 29696.17 пункта.




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