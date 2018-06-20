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Турецкое общество устало от власти Эрдогана, заявил кандидат Демирташ


Турецкое общество ощущает большую усталость от власти правящей партии, возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдогана, которая не в состоянии решить курдский вопрос, как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости кандидат в президенты Турции от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттин Демирташ.

"В обществе чувствуется большая усталость от власти правящей партии. Она из-за открыто и тайно созданных альянсов не может на данном этапе проявить волю для успешного решения курдского вопроса. Поэтому пока власть не изменится, я не верю, что этот процесс можно успешно начать. Наша цель — придя к власти, решить все вопросы, в том числе и курдский, демократическим путём", — сказал РИА Новости по телефону Демирташ.

 

 




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