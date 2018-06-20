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ЦИК предоставила Гранту Давтяну депутатский мандат


Центральная избирательная комиссия Армении предоставила Гранту Давтяну депутатский мандат. Как сообщает Арменпресс, ЦИК принял решение предоставить Гранту Давтяну мандат на очередном заседании 20 июня.

Давтян занял в парламенте место Меружана Симоняна из блока «Царукян».




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