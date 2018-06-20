Тимошенко заявила, что будет бороться за пост президента Украины

Лидер партии "Батькивщина" и глава одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины. Как передает Арменпресс, об этом она заявила в среду, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в ходе видоконференции в Facebook.

"Да, я буду баллотироваться на пост президента", - ответила Тимошенко.

При этом она выразила уверенность в своей победе. "Сразу же после победы я проведу референдум по изменению формы правления в стране", - подчеркнула лидер "Батькивщины".





