Радость футбольных болельщиков покажут в прямом эфире

Социальная сеть «Одноклассники» предложила блогерам, футбольным болельщика и всем желающим публиковать видео и трансляции, на которых те выражают эмоции по поводу чемпионата мира по футболу. Как передает Арменпресс, об этом говорится в блоге соцсети.

Публикации предлагается сопровождать хештегом #вестисполей. Автор лучшей трансляции посетит страну, сборная которой победит на ЧМ-2018.

Видео будут доступны на специальной витрине в футбольном приложении ОК.