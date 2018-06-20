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Радость футбольных болельщиков покажут в прямом эфире


Социальная сеть «Одноклассники» предложила блогерам, футбольным болельщика и всем желающим публиковать видео и трансляции, на которых те выражают эмоции по поводу чемпионата мира по футболу. Как передает Арменпресс, об этом говорится в блоге соцсети.

Публикации предлагается сопровождать хештегом #вестисполей. Автор лучшей трансляции посетит страну, сборная которой победит на ЧМ-2018.

Видео будут доступны на специальной витрине в футбольном приложении ОК.

 

 




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