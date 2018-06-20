В Сети появились четырехдверная «восьмерка» BMW

В Сети появились изображения четырехдверной модификации BMW восьмой серии нового поколения – Gran Coupe. Изображения, найденные в бразильском патентном ведомстве, опубликовало издание Motor1.

Прототип четырехдверной «восьмерки» BMW дебютировал весной этого года на моторшоу в Женеве, однако никаких подробностей об этом автомобиле тогда не было, передает Арменпресс.

Двухдверка, длина которой достигает 4,8 метра, построена на модульной платформе и предлагается с новой твин-турбо бензиновой «восьмеркой» объемом 4,4 литра, выдающей 530 лошадиных сил. Также для модели доступен 320-сильный шестицилиндровый дизель 3.0.

С бензиновым мотором купе восьмой серии может ускоряться с нуля до «сотни» за 3,7 секунды, а с дизельным – за 4,9 секунды.