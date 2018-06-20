На фестивале Flow выступят Кендрик Ламар и Arctic Monkeys

На музыкальном фестивале Flow в Хельсинки выступят Arctic Monkeys и Кендрик Ламар. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Всего в лайн-апе более 130 артистов. Среди них Bonobo, Шарлотта Генсбур, Detroit In Effect, Fever Ray, Хелена Хауфф, Камаси Вашингтон, Moodymann, St. Vincent, Вероника Васицка и многие другие.

Фестиваль пройдет с 10 по 12 августа на территории неактивной ТЭС в пешей доступности от центра столицы Финляндии.