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На фестивале Flow выступят Кендрик Ламар и Arctic Monkeys


На музыкальном фестивале Flow в Хельсинки выступят Arctic Monkeys и Кендрик Ламар. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Всего в лайн-апе более 130 артистов. Среди них Bonobo, Шарлотта Генсбур, Detroit In Effect, Fever Ray, Хелена Хауфф, Камаси Вашингтон, Moodymann, St. Vincent, Вероника Васицка и многие другие.

Фестиваль пройдет с 10 по 12 августа на территории неактивной ТЭС в пешей доступности от центра столицы Финляндии.




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