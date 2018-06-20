Британии грозит дефицит пива. Не хватает углекислого газа

Британская ассоциация пивоваров, которая объединяет производителей пива и владельцев около 20 тысяч пивных заведений, заявила, что дефицит CO2, двуокиси углерода, начинает вызывать остановку пивоваренных предприятий, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В Великобритании существует всего два завода по производству CO2 и один из них сейчас закрылся на ремонт. Дефицит CO2 угрожает сорвать производство газированных напитков и пива, спрос на которые особенно высок летом.

"У нас уже останавливается производство", - заявила Бриджит Симмондс, глава Британской ассоциации пивоваров. Она обратилась к производителям CO2 с просьбой прояснить ситуацию.

Спрос на пиво и газированные напитки особенно возрос в последние недели благодаря жаркой погоде и началу чемпионата мира по футболу.