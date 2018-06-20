Ара Баблоян принял делегацию депутатской группы дружбы Франция – Армения

20 июня Председатель НС Ара Баблоян принял делегацию, возглавляемую председателем депутатской группы дружбы Франция – Армения Французской Республики Ж.Малиносяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Глава парламента, приветствуя визит делегации в Армению, подчеркнул высокий уровень армяно-французских дружественных отношений.

В межгосударственных двусторонних отношениях Председатель НС особо выделил роль сформировавшихся в законодательных органах обеих стран групп дружбы.

Подчеркнув важность проведения в Армении Саммита Франкофонии, А.Баблоян отметил, что это дополнительная платформа для еще большего развития и углубления армяно-французских отношений.

Обратившись к подписанному между Арменией и Евросоюзом Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, глава парламента выразил надежду, что французские партнеры посодействуют ратификации документа парламентами Франции и других стран ЕС.

А.Баблоян, высоко оценив роль Франции как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ в мирном урегулировании НК-конфликта, отметил: “Признательны Франции за усилия в мирном решении конфликта. Демократический Арцах не может быть частью авторитарного Азербайджана”. В этом контексте спикер НС подчеркнул важность визитов французских депутатов в Арцах – с точки зрения всестороннего ознакомления с предысторией конфликта и представления своих впечатлений коллегам.

Коснувшись внутриполитических развитий в Армении, А.Баблоян подчеркнул: “Для нас важны безопасность Армении и Арцаха, неуклонное развитие экономики, обеспечение благополучия населения и максимальное развитие и упрочение демократии”.

Ж.Малиносян, поблагодарив за прием, передал Председателю НС А.Баблояну теплые приветствия Председателя НС Французской Республики Франсуа де Рюжи.

Руководитель делегации подчеркнул важность активной деятельности групп дружбы, направленной на укрепление армяно-французских связей.

Французский депутат, затронув проведение в Ереване осенью Саммита Франкофонии, отметил, что это хорошая возможность достойно представить миру Армению.

Собеседники обратились к деятельности в Армении французских учебных заведений, подчеркнули важность двусторонних визитов, углубления армяно-французских связей в различных областях, особенно в сфере экономики.