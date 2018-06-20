Полиция Армении осуществляет спецоперацию в компании «Security Dream»

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (6-й отдел) полиции Армении проводят специальную операцию в офисе ООО "Security Dream".



Об этом "Новости-Армения" сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян, отметив, что о деталях проверок общественность будет проинформирована позднее.



Компания "Security Dream" устанавливает и обслуживает спидометры и видеокамеры, регулирующее автомобильное движение в Армении.

Как сообщалось ранее, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (6-й отдел) полиции Армении проводят специальную операцию в офисе ООО "Эллипс". Как передает «Арменпресс», об этом сообщает начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

О деталях проверок общественность будет проинформирована позднее.

Компания "Эллипс" устанавливает и обслуживает спидометры и видеокамеры, регулирующее автомобильное движение в Армении.

Кстати, обе компании – и «Security Dream», и «Эллипс», расположены по одному адресу – улица Тиграняна, 27.