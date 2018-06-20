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Артак Тоноян назначен командиром бригады миротворцев МО Армении


Указом президента Армении Армена Саркисяна Артак Тоноян назначен командиром бригады миротворцев МО Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Ранее другим указом бывший командир бригады миротворцев МО Армении Вагинак Саргсян был назначен командующим пограничными войсками СНБ Армении.


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