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Прохожие не заметили голую женщину в Голливуде


Сестры-близнецы Ханна и Леа Стейси провели социальный эксперимент на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Одна из девушек разделась до трусов, и художники нарисовали на ее теле фейковые голубые джинсы и черный топ. Точно такую же одежду, только настоящую, надела ее сестра. В таком виде 25-летние Стейси вышли на улицу, чтобы выяснить, заметят ли прохожие наготу Ханны, и запечатлели происходящее на видео.

Сестры подходили к незнакомцам со словами: «Мы близнецы, но одно отличие все-таки есть». К удивлению Леи и Ханны, практически никто не увидел разницы между боди-артом и настоящей одеждой.

Многие были шокированы, когда Стейси предлагали им прикоснуться к ноге Ханны.

Однако в конце ролика один из прохожих догадался, что одна из девушек голая. «На ней же ничего нет», — сказал он.




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