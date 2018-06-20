В январе-мае 2018 годаэкономическая активность в Армении выросла на 8,6%

В январе-мае 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, экономическая активность в Армении выросла на 8,6%. Как сообщили Арменпресс в Национальной статистической службе Армении, об этом свидетельствуют текущие оперативные данные по социально-экономкическому положению в стране за этот период. Рост зафиксирован почти во всех сферах, кроме производства электроэнергии, где показатель не изменился.

За январь-май 2018 года, по сравнению с тем же периодим прошлого года, рост строительства составил 17.4 %, или 93 млрд 688.6 млн драмов.В январе-мае 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, в показатель производства электроэнергии не изменился; в сфере услуг (без торговли) отмечается повышение в размере 17.5 %, составив 626 млрд 697.2 млн драмов. За январь-май 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого, 2017 года, в ВВП в сельском хозяйстве отмечается рост в размере 1,5%. Показатели достигли 180 млрд 299.9 млн драмов.

Индекс потребительских цен за январь-май 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, вырос на 2,8%, а индекс цен на промышленные товары – на 3,5%.

За январь-май 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, торговый оборот вырос на 10,2%. Показатели достигли 1 трлн 023 млрд 294,5 млн драмов. Объем промышленной продукции за январь-май 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, вырос на 3,3 %, достигнув 658 млрд 248.7 млн драмов.

Средняя номинальная зарплата за январь-май 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, выросла на 4% (167.135 драмов), в государственном секторе средняя номинальная зарплата составила 139.759 драма, увеличившись на 0,9%, а в частном секторе она составила 184.303 драма, увеличившись на 4,9%.

За январь-май 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого, 2017 года, внешний товарооборот вырос на 32,4% (2 млрд 804.1 млн долларов), причем, экспорт вырос на 24,1% (935.6 млн долларов), а импорт – на 37 % (1 млрд 868.5 млн долларов). Курс доллара за январь-май 2018 года составил 481.92 драма.

Все показатели приведены в текущих ценах.