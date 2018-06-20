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ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий


ЕС принял ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссия (ЕК).

"Еврокомиссия утвердила положение о введении мер ЕС по ребалансировке торговли в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Эти меры будут введены в действие 22 июня и будут направлены на список товаров суммарной стоимостью в €2,8 млрд евро", - заявила ЕК.

ЕК пояснила, что все эти товары будут "облагаться дополнительными пошлинами на границах ЕС". "В этот список вошли стальная и алюминиевая продукция, аграрные продукты, а также ряд других товаров. Введя эти меры, ЕС воспользовался своим правом, в рамках норм ВТО", - заявила ЕК.

 

 




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