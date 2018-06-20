Мы готовы начать обсуждения вокруг изменений в ИК Армении: совместное заявление фракций НС Армении

Фракции НС Армении РПА, «Царукян», «Елк» и АРФД распространили совместное заявление о том, что готовы начать обсуждения вокруг изменений в ИК Армении. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«С учетом создавшегося в стране политического положения и необходимости дать ему политическое решение, по предложению председателя НС Армении Ара Баблояна, мы – 4 фракции НС Армении, заявляем, что готовы начать обсуждения вокруг внесения изменений в ИК Армении, создать рабочую группу в составе по 3 представителя от каждой фракции.

Рабочая группа готова сотрудничать с представителями рабочей группы правительства Армении.

Дальнейший формат сотрудничества с прочими заинтересованными сторонами будет установлен в рабочем порядке.

Члены рабочей группы:

РПА

Арпинэ Ованнисян

Давид Арутюнян

Виген Саргсян

Блок «Царукян»

Наира Зограбян

Сергей Багратян

Геворг Петросян

Блок«Елк»

Эдмон Марукян

Лена Назарян

Григорий Дохоян

АРФД

Армен Рустамян

Спартак Сейранян

Лусинэ Ованнисян».