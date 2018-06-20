Как полицейский дрон помог спасти человека

Во время прогулки с друзьями Питер Паг потерялся в болотах на востоке Англии. Мужчина отстал от группы и оказался один в густых зарослях. Меньше чем через сутки его помог найти полицейских дрон, который исследовал территорию с высоты, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Питеру оказали первую помощь и эвакуировали на вертолете в больницу. Там 75-летнему мужчине поставили диагноз "гипертония". Полиция Норфолка уверена, что без дрона никогда бы не смогла отыскать Питера в такие короткие сроки.