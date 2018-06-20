В ООН призвали обеспечить условия для возвращения христиан в Ирак и Сирию

Христианство является неотъемлемой частью ближневосточной культуры, поэтому нужно обеспечить возвращение его последователей в Ирак и Сирию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на встрече с патриархом Кириллом генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Я глубоко убежден, что после того, как ситуация в Ираке и Сирии стабилизируется и будет найдено некое политическое решение, очень важно обеспечить возможность возвращения христиан и вообще религиозных меньшинств на родину. Это вопрос, который лично меня очень сильно беспокоит", — сказал генсек патриарху.

Христианские общины, по его словам являются "неотъемлемой частью самой идентичности (ближневосточного) региона", и они существовали там задолго до появления ислама.