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Создана комиссия по реформам избирательного законодательства при правительстве Армении


Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании комиссии по реформам избирательного законодательства при главе правительства РА. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. Как указывается в решении, комиссия создается с целью «повысить прозрачность и инклюзивность государственного управления».

Комиссия должна разработать концепцию реформ Избирательного законодательства, обеспечить общественные обсуждения по концепции и представить премьер-министру конкретные законопроекты.

Комиссию возглавит первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян, а секретарем будет  координатор программ общественной организации  «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян.

«Уполномочить председателя комиссии, первого вице-премьер Арарата Мирзояна на организацию обсуждений вокруг реформ с представителями парламентских и внепарламентских политических сил,  вовлечь их в работу комиссии», – говорится в решении.


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