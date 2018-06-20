Создана комиссия по реформам избирательного законодательства при правительстве Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании комиссии по реформам избирательного законодательства при главе правительства РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. Как указывается в решении, комиссия создается с целью «повысить прозрачность и инклюзивность государственного управления».

Комиссия должна разработать концепцию реформ Избирательного законодательства, обеспечить общественные обсуждения по концепции и представить премьер-министру конкретные законопроекты.

Комиссию возглавит первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян, а секретарем будет координатор программ общественной организации «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян.

«Уполномочить председателя комиссии, первого вице-премьер Арарата Мирзояна на организацию обсуждений вокруг реформ с представителями парламентских и внепарламентских политических сил, вовлечь их в работу комиссии», – говорится в решении.