Полиция Армении осуществляет спецоперацию в компании «Эллипс», устанавливающей видеокамеры

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (6-й отдел) полиции Армении проводят специальную операцию в офисе ООО "Эллипс". Как передает «Арменпресс», об этом сообщает начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

Одеталях проверок общественность будет проинформирована позднее.

Компания "Эллипс" устанавливает и обслуживает спидометры и видеокамеры, регулирующее автомобильное движение в Армении.