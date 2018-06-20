Южнокорейская криптобиржа Bithumb потеряла около $31 млн из-за атаки хакеров

Южнокорейская биржа Bithumb стала жертвой атаки хакеров, сообщает Associated Press. Злоумышленники похитили цифровую валюту на сумму примерно в $31 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Вторая по размеру в Южной Корее криптобиржа подверглась хакерской атаке в ночь на 20 июня. Bithumb немедленно приостановила вывод средств с кошельков пользователей, их переводят на "холодные кошельки".

Bithumb обещает компенсировать потери пострадавшим.

Это не первый подобный взлом: ранее в июне хакеры похитили около $37 млн у южнокорейской криптобиржи Coinrail.