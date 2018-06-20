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Миссия ООН зафиксировала гибель 3023 мирных жителей в конфликте в Донбассе


Мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3023 мирных жителей с начала конфликта в Донбассе, еще 7-9 тысяч получили ранения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в среду председатель миссии Фиона Фрейзер.

"На протяжении всего периода конфликта с 14 апреля 2014 года по 15 мая 2018 года мы зарегистрировали гибель 3023 мирных жителей, и 7-9 тысяч гражданских лиц получили ранения", — сказала она на брифинге.

 

 




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