«Посредники должны быть активными, чтобы не допустить роста волны напряженности на передовой»: Тигран Абрамян

Противник заметно активизировался на линии соприкосновения, что проявляется в разное время по разному: передвижения военной техники, скопления, активные фортификационные работы, попытки психологического давления на армнское и арцахское общество, агитпропаганда по всем возможным мишеням и пр.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал советник президента Арцаха Тигран Абрамян. По его словам, сейчас наступил опасный этап – после апрельской войны. Противник заметно активизировался: наблюдаются передвижения военной техники, скопления, активные фортификационные работы, попытки психологического давления на армнское и арцахское общество, агитпропаганда по всем возможным мишеням – как внутренним, так и внешним, а также направленным армянской аудитории. По словам Тиграна Абрамяна, эту активность можно обусловить несколькими факторами.

«Констатируем, что, прежде всего, в повестке Азербайджана продолжает оставаться вопрос решения конфликта военным путем. Для оправдания этого подхода замечается активность политических деятелей, экспертов, блогеров, контролируемых властью и пр. Они по всякому пытаются оправдать вариант решения конфликта военным путем»,- сказал советник президента Арцаха Тигран Абрамян. По его словам, кажется, что после апрельских событий Азербайджан должен был вернуться за стол переговоров, однако напротив – он всячески пытается обострить ситуацию. Азрбайджан постоянно пытается маневрировать, и это относится не только к боевой технике, но и к спецназу.

«Затрудняюсь сказать, какая дипломатическая работа ведется в этом направлении. Понятно, что ее определенная часть остается скрытой для общества. В любом случае, думаю, что посредники должны быть активными, чтобы не допустить роста волны напряженности на передовой. Главная задача посредников – перевести решение конфликта в политическую плоскость»,- сказал советник президента Арцаха Тигран Абрамян. По его словам, внутриполитические развития в Армении непосредственно связаны с внешними развитиями, и самое важное, чтобы внутриполитические развития в Армении были здоровыми, способствовали консолидации общества, укреплению доверия между властями и обществом.

«Если создастся такая ситуация, неприступность границ укрепится. Если же процессы будут неуправляемыми, существуюющие проблемы усугубятся, и это окажет отрицательное воздействие. Азербайджан надеется, что в нашем обществе произойдет раскол, чем он сможет воспользоваться, таковы ожидания Азербайджана»,- сказал он.